Экс-форвард сборной Англии расскажет болельщикам о Кубке конфедераций-2017

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Санкт-Петербург, 21 мая. Экс-нападающий сборной Англии и «Ливерпуля» Стэн Коллимор побывает в тех российских городах, в которых состоятся матчи грядущего Кубка конфедераций.

По словам 46-летнего Коллимора, он очень рад, что ему удастся рассказывать обо всем, что происходит на этих матчах, потому что футбол является неотъемлемой частью его жизни.

«До ЧМ-2018 остается год, и я с нетерпением жду поездок по России и встреч с болельщиками. Я хочу лучше узнать эту удивительную страну, показать поклонникам футбола по всему миру ее многообразие и покончить с мифами о России», — передает слова бывшего игрока сборной Англии RT.

Отмечается, что Коллимор прокомментирует матч между российскими и мировыми звездами футбола, который состоится в парке Кубка конфедераций в Северной столице.