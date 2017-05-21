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Спорт
Экс-форвард сборной Англии расскажет болельщикам о Кубке конфедераций-2017

Экс-форвард сборной Англии расскажет болельщикам о Кубке конфедераций-2017

15:00  21 Мая 2017
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Экс-форвард сборной Англии расскажет болельщикам о Кубке конфедераций-2017

Санкт-Петербург, 21 мая. Экс-нападающий сборной Англии и «Ливерпуля» Стэн Коллимор побывает в тех российских городах, в которых состоятся матчи грядущего Кубка конфедераций. 

По словам 46-летнего Коллимора, он очень рад, что ему удастся рассказывать обо всем, что происходит на этих матчах, потому что футбол является неотъемлемой частью его жизни.  

Экс-форвард сборной Англии расскажет болельщикам о Кубке конфедераций-2017

«До ЧМ-2018 остается год, и я с нетерпением жду поездок по России и встреч с болельщиками. Я хочу лучше узнать эту удивительную страну, показать поклонникам футбола по всему миру ее многообразие и покончить с мифами о России», — передает слова бывшего игрока сборной Англии RT.

Отмечается, что Коллимор прокомментирует матч между российскими и мировыми звездами футбола, который состоится в парке Кубка конфедераций в Северной столице. 

#футбол #москва #петербург #кк-2017 #коллимор
Дана Балан
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