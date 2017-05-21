Второе дыхание автобизнеса: вице-президент РОАД – о хитах на колесах и потенциале АВТОВАЗа. ФАН-ТВ

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Пятая Конвенция российских автомобильных дилеров прошла в Москве. Автодилеры, автопроизводители, представители государственной власти, поставщики оборудования, материалов, банки, страховые компании из самых разных уголков страны обсудили главные вопросы, которые стоят перед российским дилерским сообществом. В этом году действительно было, что обсудить. Весной впервые после кризиса за четыре года рынок продаж легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта вырос почти на 10 %, что составляет примерно 138 тысяч машин. По данным Ассоциации Европейского Бизнеса, за три месяца этого года российский авторынок вырос на 1% – до 322 тысяч автомобилей. Эксперты рынка уже назвали новый тренд вторым дыханием автобизнеса. Такими темпами в 2017 году российский авторынок может вырасти на 4%.

На российском авторынке уверенно удерживает лидерство АВТОВАЗ, реализовавший в прошлом месяце 25 тысяч машин, что на 13% выше показателя годичной давности. Спрос на модели LADA растет девятый месяц подряд. Положительная динамика и на рынке грузовых авто, массой от 14 до 40 тонн. За первый квартал 2017-го КАМАЗ увеличил продажи на 29%.

С репортером ФАН-ТВ пообщался Александр Иванов, вице-президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры».

– Очень много успехов, которые сейчас АВТОВАЗ имеет, это связано с заделом предыдущих руководителей, особенно в области продуктов и качества, – рассказал Александр Иванов. – Дизайн, конечно, – это да. Стив Маттин, на мой взгляд, сделал очень красивый автомобиль. Большой период времени был потрачен на то, чтобы превратить LADA из такого достаточно стандартного автомобиля в машину, которая, в общем, вызывает позитивные эмоции. И это не только гордость за местный продукт, но еще и потому, что эта продукция уже достаточно эффектна и конкурентоспособна на мировом рынке.

– Вы имеете в виду новую модель LADA?

– Cross, который сейчас появится, мне кажется, будет хитом в России, потому что эта машина (которую, я помню, в свое время мы даже обсуждали на каких-то фокусных группах) – идеальный автомобиль для России. Утилитарность, эстетика, надежность... Россия входит в 18 стран мира, где продается больше миллиона машин в год. Причем, у нас потенциал не миллион, а гораздо больше. Если мы говорим про наш локальный продукт, скажем, в лице того же АВТОВАЗа, то есть серьезнейшая угроза со стороны китайского автопрома, который может прийти и смести это всё буквально в одночасье.

– Тенденции к этому ощутимые?

– Мне кажется, пока не ощутимо, потому что нет какого-то технологического витка развития китайского автопрома. Они очень планомерно развиваются, но в сознании нашего потребителя это пока еще продукт непонятный.

– Есть много стереотипов, есть недоверие.

– Да, поэтому у нас 2,3 % российского рынка. Надо, опять же, смотреть в историю. Вспомним корейский автопром, это было очень похоже. Малюсенькая страна, которая решила вдруг заниматься автомобильным бизнесом. Они начали где-то с конца 60-х годов интенсивно заниматься, а сейчас это превратилось практически в суперпродукт. Опять же, возьмем мобильные телефоны и еще что-то такое. 40 лет в этом году отмечает NIVA – продукт вообще мирового уровня, который впервые тогда появился. Он прошел совершенно незамеченным для нас, хотя это как Гагарин, только в автобизнесе. Мне кажется, рано или поздно, кто-нибудь все равно придумает что-нибудь такое, что нас будет выводить на какой-то другой уровень. Пока не знаю, как. Будет ли это электромобиль для зимних условий? Такое же тоже может быть.

– Учитывая текущие тенденции – вполне.

– Потому что сейчас нам говорят: как мы будем ездить по Сибири на батарейках, которые через 30 минут закончатся? Ну, думайте, чтобы она работала три дня!

– Быть может, эти авто будут более доступны?

– Они могут быть доступны. Просто потом, если появятся продукты, которые будут не то что очень долго ездить, но будут проходимы везде и всюду и с шильдиком «made in Russia», – было бы, мне кажется, супер!

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