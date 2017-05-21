Ученые: Более половины женщин во время секса думают о разводе

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Стэнфорд, 21 мая. Около половины представительниц прекрасного пола во время секса думают о разводе. К такому выводу пришли ученые из Стэнфордского университета.

Опросив 1,4 тыс. респондентов, ученые установили, что 52% женщин во время секса думают о разрыве отношений. Что касается мужчин, то они в большинстве своем об этом не задумываются, сообщает iReactor. Примечательно, что большинство разводов происходит именно по инициативе женщины.

Как отмечает автор исследования Лаура Дойл, женщины более склонны к анализу и часто размышляют о достоинствах и недостатках жизни с тем или иным мужчиной. Кроме того, женщины более решительны и готовы к переменам. Специалисты попутно установили, что плохой секс становится причиной разводов в 24% случаев. Еще в 35% разводов виновато несовпадение в политических взглядах.