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Весь мир
Сирия: около 500 боевиков покинули квартал Аль-Ваер в Хомсе

Сирия: около 500 боевиков покинули квартал Аль-Ваер в Хомсе

14:58  21 Мая 2017
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Сирия: около 500 боевиков покинули квартал Аль-Ваер в Хомсе

Дамаск (Сирия), 21 мая. Квартал Аль-Ваер в сирийском городе Хомс покинула последняя группа боевиков.

Согласно предварительной информации, речь идет о 459 сирийских боевиках и 993 членах их семей, которых эвакуировали в города Джараблус и Идлиб. Как передает агентство SANA, квартал Аль-Ваер был полностью освобожден от террористических группировок.

Напомним, ранее официальные представители министерства обороны Российской Федерации сообщили о 12 нарушениях режима перемирия на территории Сирийской Арабской Республики.

#сирия #хомс
Алексей Громов
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