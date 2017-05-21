Сирия: около 500 боевиков покинули квартал Аль-Ваер в Хомсе

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Дамаск (Сирия), 21 мая. Квартал Аль-Ваер в сирийском городе Хомс покинула последняя группа боевиков.

Согласно предварительной информации, речь идет о 459 сирийских боевиках и 993 членах их семей, которых эвакуировали в города Джараблус и Идлиб. Как передает агентство SANA, квартал Аль-Ваер был полностью освобожден от террористических группировок.

Напомним, ранее официальные представители министерства обороны Российской Федерации сообщили о 12 нарушениях режима перемирия на территории Сирийской Арабской Республики.