ГИБДД переведут на «Байкал»

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Москва, 21 мая. Подразделения ГИБДД и пункты оказания государственных в 2017 году получат компьютерные системы, которые работают на процессоре «Байкал». Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.

Как отметили в ведомстве, рабочие станции, построенные на российском процессоре «Байкал», будут поставляться в дополнение к установленным серверам «Эльбрус». В МВД отметили, что оснащение будет происходить с одновременным переходом на отечественную защищенную операционную систему.

В пресс-центре также добавили, что переход на отечественные аппаратно-программные средства осуществляется на плановой основе в соответствии с поручениями президента Российской Федерации и правительства РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне смогут подавать иски в суд из личного кабинета на портале госуслуг. Необходимые изменения в законодательство подготовят судебный департамент при Верховном суде России и Минэкономразвития.