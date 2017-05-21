Клинцевич о ракетном пуске КНДР: Пхеньян опасно приблизился к порогу безнаказанности

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Москва, 21 мая. Очередной запуск ракеты КНДР вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку игры с огнем однажды могут плохо завершиться. Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

По его словам, совершенные пуски Пхеньяна практически невозможно подсчитать, потому что КНДР совершает их регулярно.

Клинцевич отметил, что заявления Ким Чен Ына о превращение КНДР в ведущую ракетную державу Азии — это не обычная громкая фраза, а нечто анонса будущих действий.

Беспокоит не только факт запуска ракет, а реакция на эти пуски со стороны Вашингтона, добавил он.

Напомним, 21 мая южнокорейские военнослужащие сообщили о новом ракетном пуске КНДР.