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Политика
Клинцевич о ракетном пуске КНДР: Пхеньян опасно приблизился к порогу безнаказанности

Клинцевич о ракетном пуске КНДР: Пхеньян опасно приблизился к порогу безнаказанности

14:46  21 Мая 2017
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Клинцевич о ракетном пуске КНДР: Пхеньян опасно приблизился к порогу безнаказанности

Москва, 21 мая. Очередной запуск ракеты КНДР вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку игры с огнем однажды могут плохо завершиться. Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. 

По его словам, совершенные пуски Пхеньяна практически невозможно подсчитать, потому что КНДР совершает их регулярно. 

Клинцевич о ракетном пуске КНДР: Пхеньян опасно приблизился к порогу безнаказанности

Клинцевич отметил, что заявления Ким Чен Ына о превращение КНДР в ведущую ракетную державу Азии — это не обычная громкая фраза, а нечто анонса будущих действий.

Беспокоит не только факт запуска ракет, а реакция на эти пуски со стороны Вашингтона, добавил он. 

Напомним, 21 мая южнокорейские военнослужащие сообщили о новом ракетном пуске КНДР.  

#кндр #клинцевич #ракета #пхеньян #пуск
Дана Балан
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