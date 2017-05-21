Испортивший картину на выставке в Москве «вандал» оказался ее автором
Москва, 21 мая. «Испортивший» картину на выставке в «Ночь музеев» в Москве вандал оказался ее создателем, а «нападение» на произведение искусства было срежиссировано заранее. Об этом сообщила арт-директор площадки Artplay Яша Яворская.
Мужчина, которого приняли за неадекватного вандала, измазал висевшую на стене картину зеленой краской. Мужчину скрутили было охранники, однако ему удалось вырваться и нанести еще несколько «штрихов».
В Artplay объяснили, что посетители выставки на самом деле стали свидетелями не действий вандала, а заранее подготовленного перформанса.
«Это был подготовленный перформанс. Он проходил в коллаборации с иммерсивным спектаклем «Вернувшиеся», который идет сейчас в Москве и за которым мы с удовольствием следим», – пояснила арт-директор площадки в эфире радио «Говорит Москва».