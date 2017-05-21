Автобус с членами правящей партии Турции попал в ДТП: десятки раненых

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Анкара, 21 мая. В районе Полатлы провинции Анкара произошло ДТП с участием автобуса, в котором находились делегаты внеочередного конгресса правящей в Турции Партии справедливости и развития. По информации агентства Anadolu, ранения получили, как минимум, 26 человек.

Согласно приведенным данным, автобус врезался в фонарный столб около пешеходного перехода, так как водитель потерял контроль над транспортным средством. В автобусе находилось 39 человек, которые направлялись из Измира в Анкару. Все раненые были госпитализированы.

Как отмечает агентство, на место аварии прибыли более ста спасателей.

Напомним, ранее сообщалось, что на автодороге в Пермском крае произошло опрокидывание рейсового автобуса. В результате ДТП погиб один человек, еще двое получили травмы.