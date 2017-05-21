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Технологии
«АвтоВАЗ» выпустит осенью эксклюзивную версию Lada Xray

«АвтоВАЗ» выпустит осенью эксклюзивную версию Lada Xray

15:45  21 Мая 2017
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Стали известны подробности об эксклюзивной Lada Xray

Тольятти, 21 мая. «АвтоВАЗ» готовится выпустить Lada Xray в уникальной комплектации Exclusive. Стали известны некоторые детали о новинке. 

Lada Xray Exclusive станет самой дорогой комплектацией бюджетного хэтчбека. Как и «эксклюзивная» Vesta, Xray получит хромированный декор кузова и особый дизайн колесных дисков. 

От обычной комплектации Lada Xray Exclusive будет отличаться также более богатым интерьером: обивка сидений будет выполнена из кожи и алькантары, сообщают «АвтоВести» со ссылкой на представителя завода. Не исключается, что Xray Exclusive получит приборный щиток улучшенного дизайна. 

Известно, что Lada Xray Exclusive поступит в продажу ближе к осени 2017 года. Цена модели пока не разглашается. 

#lada xray
Владимир Багров
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