«АвтоВАЗ» выпустит осенью эксклюзивную версию Lada Xray

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Тольятти, 21 мая. «АвтоВАЗ» готовится выпустить Lada Xray в уникальной комплектации Exclusive. Стали известны некоторые детали о новинке.

Lada Xray Exclusive станет самой дорогой комплектацией бюджетного хэтчбека. Как и «эксклюзивная» Vesta, Xray получит хромированный декор кузова и особый дизайн колесных дисков.

От обычной комплектации Lada Xray Exclusive будет отличаться также более богатым интерьером: обивка сидений будет выполнена из кожи и алькантары, сообщают «АвтоВести» со ссылкой на представителя завода. Не исключается, что Xray Exclusive получит приборный щиток улучшенного дизайна.

Известно, что Lada Xray Exclusive поступит в продажу ближе к осени 2017 года. Цена модели пока не разглашается.