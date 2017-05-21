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Сирия, 21 мая. ВВС западной коалиции ударили по позициям ИГ** в городе Абу Кемаль, однако зафиксированы жертвы среди мирного населения. Бойцы SDF**** захватили два населенных пункта к востоку от Ракки. Президент Ирака рассчитывает на помощь иностранных спонсоров в восстановлении Мосула, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): ведет тяжелые бои с ИГИЛ* между базой «Аль-Джирах» и городом Маскана на востоке Алеппо; нанесла авиаудар по укрепрайонам исламистов в окрестностях городов Аль-Хула и Таль Дахаб к северу от Хомса.

«Исламское государство» (ИГИЛ): утратило контроль над деревнями Аль-Нилия, Сарья Аль-Аусит, Сада Зубиа и Аль-Масбис на западе от Мосула.

«Джебхат Фатх аш-Шам»*** («Джебхат ан-Нусра»): ведет перестрелки с САА на нескольких фронтах в южной части провинции Даръа.

Курды: отбили у ИГИЛ поселки Таль Асвад и Хамрат Насир на шоссе Ракка – Дейр эз-Зор, продолжили атаковать в направление соседней деревни Хамрат Баласим.

Международная коалиция: сбросила бомбы в городе Абу Кемаль на юге от Дейр эз-Зора, есть жертвы среди местных жителей.

Провинция Алеппо

Как передает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, в восточной части провинции Алеппо в районе между городом Маскана и авиабазой «Аль-Джирах» в настоящий момент разворачиваются ожесточенные бои между силами Сирийской арабской армии (САА) и «Исламского государства»*. Правительственные ВВС активно поддерживают наступление армии САР, нанося удары по местам скопления террористов и их техники. Информации о потерях сторон и ходе столкновений источником не приводится. Ранее сообщалось, что военнослужащие САА полностью зачистили территории вокруг ферм Салиса и железнодорожную станцию, расположенную неподалеку. Войска атакуют позиции ИГ, двигаясь вдоль шоссе Ракка – Алеппо и планомерно вытесняя отряды боевиков с территории провинции.

Провинция Хомс

Оппозиционный портал SOHR, связанный с сирийскими оппозиционными силами, заявляет, что ВВС САР провели боевой вылет в направлении оккупированных исламистами городов Аль-Хула и Таль Дахаб, расположенных к северу от Хомса внутри анклава вооруженной оппозиции. Этот регион находится в одной из зон безопасности, где запрещены любые военные действия. Однако правительственные силы действуют в ответ на провокационные обстрелы со стороны незаконных группировок. Как отмечают военные эксперты, наиболее радикальные члены антиправительственных формирований заметно активизировались в связи с продолжающимися переговорами, в ходе которых представители сторон, в частности, обсуждают возможность эвакуации отрядов исламистов из городов Аль-Хула и Ар-Растан в Идлиб.

Провинция Дейр эз-Зор

Самолеты ВВС антитеррористической коалиции во главе с Соединенными Штатами провели бомбардировки опорных пунктов ИГИЛ в городе Абу Кемаль, находящемся на юге провинции Дейр эз-Зор у самой иракской границы. При этом несколько снарядов попали в район зернохранилищ, в результате чего погибли мирные жители, передает центр наблюдения за соблюдением прав человека. Точные данные о количестве жертв среди гражданского населения в настоящий момент уточняются. Силы западной коалиции активизировали работу на юге провинции в связи с наступлением оппозиционной Сирийской свободной армии (ССА)**, которой Вашингтон оказывает поддержку. Боевики ССА рассчитывают занять богатый нефтегазовыми ресурсами регион. Отряды штурмовых бригад формирования располагаются в Сирийской пустыне в населенном пункте Вади Савада — всего примерно в 30 километрах от Абу Кемаля. Эксперты уверены, что захват Дейр эз-Зора вооруженной оппозицией может, в конечном счете, стоить Башару Асаду победы в войне.

Провинция Даръа

Перестрелки между военнослужащими правительственной армии САР и боевиками группировок «Джебхат Фатх аш-Шам»*** и ССА фиксируются сразу на нескольких фронтах на юго-востоке провинции Даръа недалеко от границы с Иорданией. Столкновения идут в районе Аль-Маншия в южной части столицы региона, на западной окраине города Сайда к востоку от административного центра, а также в восточных окрестностях города Бусра, расположенного у границы с провинцией Эс-Сувейда. Напомним, что оппозиционные силы, несмотря на установленный на юге республики в рамках меморандума о зонах деэскалации режим без огня, продолжают вести военную операцию по захвату Даръа. Под контроль исламистов уже перешли значительные части ключевых южных районов города — Аль-Маншии и Даръа Аль-Балад.

Провинция Идлиб

В городе Саракиб к юго-востоку от Идлиба прогремел взрыв, сообщает новостной источник Aleppo Media Center. Отмечаются многочисленные повреждения близлежащих жилых домов, однако никаких сведений о погибших на данный момент не поступало. Другие подробности инцидента пока устанавливаются. Предполагается, что к взрыву может быть причастна одна из враждующих группировок оппозиционных сил. Вся территория провинции находится в оккупации. Здесь нередко фиксируются стычки между небольшими формированиями, подконтрольными самым мощным силам оппозиционного блока — «Джебхат ан-Нусре» и «Ахрар аш-Шам». В последние недели неоднократно отмечались взрывы в районах городов Эриха, Саракиб и Сармин, а также на дорогах, связывающих эти населенные пункты.

Провинция Ракка

Бойцы Сирийских демократических сил (SDF) продолжают развивать преимущество в районе Ракки. В результате последней серии атак курдским формированиям удалось занять поселения Таль Асвад и Хамрат Насир, расположенные к востоку от столицы провинции вблизи шоссе Дейр эз-Зор – Ракка. Об этом сообщил местный источник на своей странице в соцсети Twitter (@melisaraimmo). Также эти данные появились на карте Syrian Civil War Map. Отряды «Исламского государства пытались перехватить инициативу, однако курды продолжили упорно атаковать. Сейчас разворачиваются бои за контроль над близлежащим и уже более крупным населенным пунктом Хамрат Баласим. Напомним, демократические силы действуют в этой провинции в рамках операции против ИГ «Гнев Евфрата» под руководством Пентагона. Сейчас курды обступают Ракку, так называемую столицу террористической группировки, с трех сторон.

Ирак

Президент Ирака Фуад Масум в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Иордании заявил, что западные районы Мосула будут полностью освобождены от оккупации «Исламского государства» уже в ближайшие дни. Он отметил, что город понес колоссальный материальный ущерб в результате продолжительных боевых действий, и выразил надежду, что иностранные инвесторы помогут восстановить инфраструктуру Мосула, который находился под контролем боевиков с 2014-го года, передает Muslim Press.

Напомним, ранее Брэтт Макгурк, американский представитель командования западной коалиции, подчеркнул, что Соединенные Штаты не планируют вкладывать средства в восстановление Ракки, где также разворачивается военная кампания под командованием коалиционных сил. Важно отметить, однако, что и Мосул, и Ракка в значительной степени пострадали из-за почти не прекращающихся бомбардировок ВВС западных стран. Кроме того, в результате боевых вылетов погибли тысячи граждан Ирака и САР.

Отряды проправительственного ополчения «Хашд Аль-Шааби» в ходе продолжающейся операции к западу от Мосула в районе города Кайруван полностью зачистили от боевиков ИГ ряд населенных пунктов — Аль-Нилия, Сарья Аль-Аусит, Сада Зубиа и Аль-Масбис. Об этом сообщил военный источник в Twitter (@sayed_ridha). Под контролем террористического формирования остается всего около 2% территории Мосула, однако в западном направлении от города по-прежнему сохраняется анклав ИГИЛ, охватывающий, в частности, стратегический город Талль-Афар.

* Организация запрещена на территории РФ.