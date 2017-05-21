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Общество
Депутат Госдумы покорил Эверест с флагами России и Татарстана

Депутат Госдумы покорил Эверест с флагами России и Татарстана

14:30  21 Мая 2017
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Депутат Госдумы покорил Эверест с флагами России и Татарстана

Москва, 21 мая. Первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин взошел на высочайшую вершину мира Эверест и водрузил на ней флаги России и Татарстана. 

По словам помощника депутата, Александр Сидякин покорил Джомолунгму и установил на высшей вершине планеты флаги России и Татарстана, сообщает ТАСС.

Отмечается, что российская экспедиция «первый раз в истории при восхождении выполняла гуманитарную миссию».

«Накрывали тела жертв на маршруте восхождения специальной тканью, выражая дань уважения погибшим», — объяснил помощник.

Напомним, два года назад Сидякин заявлял о желании покорить Эверест после того, как совершил путешествие в Антарктиду зимой 2015 года. 

 

#россия #госдума #татарстан #флаг #эверест #сидякин
Дана Балан
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