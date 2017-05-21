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Политика
Депутат Госдумы хочет выгнать Transparency International из России

Депутат Госдумы хочет выгнать Transparency International из России

14:31  21 Мая 2017
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Депутат Госдумы хочет выгнать Transparency International из России

Москва, 21 мая. Международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International осуществляет враждебную антироссийскую деятельность. Так считает депутат Государственной думы Российской Федерации Евгений Федоров, который планирует обратиться в Генпрокуратуру РФ.

«Эту организацию надо с территории России выдворить. В понедельник я в том числе подготовлю документы в прокуратуру о выдворении этой организации как нежелательной», — отметил парламентарий в интервью ТАСС.

Напомним, ранее депутат Госдумы России Наталья Поклонская потребовала инициировать антикоррупционную проверку российского отделения Transparency International.

#госдума
Алексей Громов
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