Депутат Госдумы хочет выгнать Transparency International из России

Москва, 21 мая. Международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International осуществляет враждебную антироссийскую деятельность. Так считает депутат Государственной думы Российской Федерации Евгений Федоров, который планирует обратиться в Генпрокуратуру РФ.

«Эту организацию надо с территории России выдворить. В понедельник я в том числе подготовлю документы в прокуратуру о выдворении этой организации как нежелательной», — отметил парламентарий в интервью ТАСС.