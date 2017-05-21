Депутат Госдумы хочет выгнать Transparency International из России
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Москва, 21 мая. Международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International осуществляет враждебную антироссийскую деятельность. Так считает депутат Государственной думы Российской Федерации Евгений Федоров, который планирует обратиться в Генпрокуратуру РФ.
«Эту организацию надо с территории России выдворить. В понедельник я в том числе подготовлю документы в прокуратуру о выдворении этой организации как нежелательной», — отметил парламентарий в интервью ТАСС.
Напомним, ранее депутат Госдумы России Наталья Поклонская потребовала инициировать антикоррупционную проверку российского отделения Transparency International.
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