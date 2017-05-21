Названа главная причина самого масштабного сбоя в истории «Мегафона»

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Москва, 21 мая. Представители компании «Мегафон» сообщили об истинных причинах крупнейшего сбоя в работе сети, произошедшего в минувшую пятницу, 19 мая.

Оказалось, что абоненты «Мегафона» и «дочки» оператора Yota в Москве, Саратове, Самаре и Казани пострадали в результате сбоя в программном обеспечении на основном и резервном узлах: система не справилась с нагрузкой, однако после распределения проблему удалось устранить.

PR-директор «Мегафона» Петр Лидов уточнил, что техническую поддержку обеспечивает компания Hewlett-Packard, в ближайшем будущем оператор установит обновленное программное обеспечение. Точное число пострадавших абонентов не сообщается, однако «Мегафон» уже пообещал выплатить всем пострадавшим компенсации.

