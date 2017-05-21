ЛНР: пьяный боец ВСУ расстрелял троих сослуживцев в Донбассе

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Луганск, 21 мая. Официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что в зоне так называемой антитеррористической операции (АТО) пьяный военный ВСУ расстрелял из автомата трех сослуживцев.

По словам подполковника, инцидент произошел вечером в минувшую пятницу. Так, между военнослужащими перового батальона 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ произошла словесная перепалка. Один из бойцов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл огонь из автомата по своим товарищам. Пострадавшие получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрела позиций военных Донецкой народной республики со стороны украинских силовиков погиб ополченец ДНР.