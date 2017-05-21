Стало известно, кому принадлежал найденный на стройке в Турции скелет в военной форме

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Анкара, 21 мая. Группе российских и турецких экспертов удалось установить личность офицера XIX века, скелет которого был обнаружен во время строительства дома в Ардагане, передает Haberturk.

Установлено, что останки принадлежат полковнику Карлу Ржепецкому, который проходил службу в 78-м Навагинском полку 20-й стрелковой дивизии 1-го Кавказского корпуса. Также специалистам удалось выяснить, что офицер умер своей смертью — вследствие болезни. Смерть наступила в 1894 году.

Подняв архивы, ученые также обнаружили, что на месте строительства два столетия назад располагалось военное кладбище.

Ранее стало известно, что в ходе строительства дома в турецкой провинции Ардаган был найден гроб со скелетом человека в военной форме.