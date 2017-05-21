ЛНР: 30 грузинских наемников прибыли в Донбасс воевать за ВСУ

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Луганск, 21 мая. Спецслужбы Луганской народной республики сообщили о прибытии в район линии соприкосновения в Донбассе наемников из Грузии, которые выступают на стороне киевских военных. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции республики Андрей Марочко.

По его словам, луганской разведке удалось выяснить, что в населенный пункт Валуйское Станично-Луганского района приехали три десятка грузинских наемников. Он отметил, что услуги зарубежных наемников влетают в копеечку украинскому командованию.

Марочко добавил, что ситуация в зоне ответственности Народной милиции Луганской народной республики по-прежнему остается крайне напряженной.

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины восемь раз нарушили режим тишины, обстреляв населенные пункты ЛНР.