День памяти жертв СПИД: Онищенко рассказал о социализации ВИЧ-инфицированных

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Начиная с 1980-х годов прошлого века, в третье воскресенье мая во всем мире ежегодно отмечается Всемирный день памяти жертв СПИД. В 2017 году День памяти жертв СПИД приходится на 21 мая. Согласно статистке Всемирной ассоциации здравоохранения, на земле живет более 42 миллионов человек, инфицированных ВИЧ, и каждый день эта цифра увеличивается еще на 14-15 тысяч. Весьма серьезной эта проблема является и для России, отметил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы Геннадий Онищенко.

«Первый случай СПИД в России был зарегистрирован в 1983 году, — напомнил Геннадий Онищенко. — И сегодня для нашего здравоохранения, для всего общества эта тема является, безусловно, очень актуальной. На начало 2017 года у нас было зарегистрировано 770 тысяч 952 россиянина, которые были инфицированы ВИЧ. Это, конечно, цифра огромная, и, несмотря на то, что здравоохранение и наука сделали огромный шаг в изучении и лечении этой инфекции, в разработке мер профилактики, но, тем не менее, ситуация остается достаточно серьезной. Напомню, ВИЧ относится к числу социально обусловленных инфекций. В ее распространении играют роль и образ жизни, и уровень оказания медицинской помощи. Играет свою роль и поведение отдельных групп нашего населения. Все это в совокупности дает такую неутешительную картину».

По словам депутата Госдумы, каждое третье воскресенье мая у нас вспоминают о жертвах СПИД, чтобы еще раз напомнить ныне живущим, насколько это очень серьезная проблема.

«Люди должны помнить, что нужно быть внимательным к своему здоровью, что нельзя вести социально опасный образ жизни, — отметил первый зампред комитета Госдумы. — Будет правильным напомнить, что передача этой инфекции осуществляется в первую половым путем — это ее классический путь передачи. Но был период, в том числе в нашей стране, когда у нас в начале 1990 х годов не было достаточного количества одноразовых шприцов, гарантирующих безопасность проведения медицинских манипуляций, когда мы регистрировали и внутрибольничные вспышки, при которых инфекция передавалась через медицинские манипуляции. Сейчас, к сожалению, основной путь передачи ВИЧ — это инъекционный путь при введении наркотиков — это более 50% вновь выявляемых инфицированных».

По словам Геннадия Онищенко, в связи с этим можно говорить о двуединстве эпидемии ВИЧ/СПИД — распространение инфекции, как половым путем, так и через наркоманов.

«Хотя, конечно, остаются актуальными и другие пути — в том числе медицинская передача инфекции, к сожалению, такую возможность пока стопроцентно исключить нельзя. Поэтому нужно соблюдать все меры предосторожности и требовать соблюдение всех мер, гарантирующих надежный заслон любым возможным путям передачи этой инфекции во время медицинских манипуляций. Кроме того, конечно, играет роль поведение людей — это вопросы нравственности. Тут в группе риска молодые люди, практикующие беспорядочные половые связи, те, кто исповедует так называемую «свободную» любовь», — подчеркнул собеседник ФАН.

Геннадий Онищенко напомнил, что в конце прошлого года правительством РФ была утверждена государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России на период до 2020 года и дальнейшую перспективу.

«Сегодня самое время напомнить то, о чем мы с вами недавно говорили — одной из тем этой концепции — разрешение ВИЧ-инфицированным гражданам усыновлять детей, — отметил собеседник ФАН. — Причем речь идет о том, что люди с ВИЧ-инфекцией могут усыновлять не только ВИЧ-положительных детей, но и здоровых. Отмечу, еще лет десять назад в нашей стране это было еще абсолютно невозможно. Но сегодня это вполне реальная практика, которая дает право ВИЧ-инфицированным взрослым социализироваться и усыновлять детей, при этом обеспечивая безопасное воспитание усыновленных здоровых детей. Это касается и ВИЧ-инфицированных детей, если их пожелают усыновить или взять под опеку здоровые родители. Поэтому сегодня эта мера должна всячески поддерживаться, но при этом людям, конечно, надо объяснять, какую ответственность они на себя берут, и насколько это непростая миссия».

Упомянул Геннадий Онищенко и о ежегодном спортивном празднике, который проводится 21 мая в Казани и Москве, и который также может помочь в деле профилактики распространения ВИЧ/СПИД. Речь идет о Казанском и Московском марафонах — 2017.

«Сегодня тема борьбы с ВИЧ/СПИД обязательно будет звучать на Казанском марафоне, а в прошлом году марафон, который прошел в мае в Казани, был полностью посвящен этой теме, — отметил Онищенко. — Казанский марафон, как и Московский марафон набирают популярность, и если и в пошлом году в Казани в нем приняли участие около восьми тысяч человек, то сегодня там ожидается более десяти тысяч спортсменов, как профессионалов, так и любителей. С такой же просьбой мы обращались и к организаторам Московского марафона, который проходит 21 мая по московским набережным, — чтобы на одном из этапов медикам была предоставлена возможность сделать всем желающим экспресс-тесты на наличие ВИЧ-инфекции», — рассказал депутат Госдумы.

В заключение Геннадий Онищенко подвел итоги того, о чем нужно в первую очередь думать в День памяти жертв СПИД.

«День памяти жертв СПИД — это не праздничный день, это день грустный, но это, если можно так выразиться, конструктивная грусть. Потому что безвременно ушедшие от нас ВИЧ-инфицированные люди должны быть нам напоминанием. Эта память должна удерживать ныне живущих от неразумного, опасного поведения. И, конечно, если с кем эта беда случилась, не надо отчаиваться, не надо впадать в панику, несмотря на все сложности и трудности. Нужно принимать соответствующий курс лечения и стараться быть активным членом общества. Должен сказать, что сегодняшние возможности позволяют ВИЧ-инфицированным гражданам полностью социализироваться. А что такое социализироваться? — Это значит, быть полноценным гражданином — работать, учиться, создавать семью и жить ровно столько, сколько живут люди этого поколения без ВИЧ. Вот что такое социализация. Поэтому хотелось бы, чтобы в этот день, вспоминая ушедших, мы еще раз оценили — а все ли мы делаем для того, чтобы победить ВИЧ-инфекцию в нашей стране, а также для того, чтобы сделать жизнь ВИЧ-инфицированных максимально комфортной», — резюмировал Геннадий Онищенко.