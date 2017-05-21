Шокирующее видео: морской лев-убийца схватил ребенка и утащил под воду в Канаде

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Ванкувер, 21 мая. Страшный инцидент с участием морского льва и маленького ребенка произошел в Канаде — тюлень напал на девочку и пытался утащить ее под воду. Видеоролик произошедшего появился в социальной сети YouTube.

На видео, которое уже просмотрели более 500 тыс. пользователей, запечатлено, как морской лев плавает у борта бассейна. Маленькая девочка подошла поближе к водоему, чтобы рассмотреть животное — в этот момент лев внезапно выпрыгнул из воды, вцепился в ее платье и утащил под воду.

Находящиеся рядом люди пришли на помощь к ребенку. Один из мужчин моментально прыгнул в воду за девочкой и вытащил ее на поверхность. Кроме того, очевидцы помогли самому мужчине выбраться на берег.

К счастью, в результате инцидента никто не получил травм, девочка отделалась испугом.