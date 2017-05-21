Сирия сегодня: Пентагон платил «умеренной оппозиции», спецоперация САА против ИГИЛ в Дейр эз-Зоре

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Сирия, 21 мая. Денежные махинации Пентагона и поддержка вооруженной оппозиции в Сирии, из кварталов Аль-Ваер в Хомсе и Барзе в Дамаске вывели боевиков и членов их семей, САА при участии ВВС САР провела ряд успешных спецопераций против ИГ* в Хомсе и Дейр эз-Зоре. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Вывод боевиков из квартала Аль-Ваер

459 боевиков и 993 члена их семей, отказавшихся подписать договор о примирении, были выведены из квартала Аль-Ваер в городе Хомс, сообщает сирийское информагентство SANA. Часть радикалов вывезли на 26 автобусах в сторону города Джараблус, что на востоке провинции Алеппо, а другая часть направилась в город Идлиб. Корреспондент SANA отмечает, что в выводом этой группы, квартал Аль-Ваер будет полностью очищен от радикалов и оружия. Уточняется, что в ходе операции сотни боевиков воспользовались указом об амнистии и урегулировали свой правовой статус, что дало возможность им и их семьям остаться в квартале Аль-Ваер.

Бои с ИГ в Хомсе

В районах Аль-Мшерфа и Ат-Тлеля, расположенных на востоке провинции Хомс, военнослужащие армии Башара Асада уничтожили большое количество террористов ИГ, сообщает SANA.

Спецоперации САА в Дейр эз-Зоре

По данным военного источника, на южной окраине города Дейр эз-Зор, на дороге, ведущей в Аль-Мальху, подразделения Сирийской арабской армии (САА) провели спецоперацию против боевиков «Исламского государства»* (ИГ, ИГИЛ*, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ). По имеющимся данным, военные САА ликвидировали множество радикалов.

В окрестностях военного аэропорта и района Аль-Макабер, а также кварталах Аль-Оммаль и Аль-Матар Аль-Кадим правительственные войска обстреляли позиции радикальных группировок.

Сирийская военная авиация нанесла удары по укрытиям и скоплениям ИГ в Дейр эз-Зоре и его окрестностях.

Вывод боевиков из Дамаска

Третья партия боевиков с семьями вышла из столичного квартала Барзе, сообщает сирийское информагентство Al-Masdar. По словам источника в Дамаске, не менее 30 автобусов, в которых находятся 2 тысячи 672 человека, более тысячи из которых — боевики, выехали в провинцию Идлиб. Отмечается, что эта группа стала самой большой партией боевиков, покидавшей Барзе в рамках соглашения с правительством.

После того, как квартал Барзе будет полностью зачищен от боевиков и проверен на наличие взрывных средств, в него вернутся мирные жители.

Махинации Пентагона

Издание The Washington Post опубликовало статью-разоблачение, согласно которой чиновники Пентагона завышали смету на закупку топлива, а излишки средств пускали на нужды сирийской оппозиции и операцию в Афганистане. Материал газеты основан на документах, попавших в распоряжение репортеров. Так, стало известно, что с 2015 года на тренировку боевиков «умеренной оппозиции» в Сирийской Арабской Республике было потрачено 80 миллионов, а на «непредвиденные» расходы в Афганистане ушло порядка 1,4 млрд долларов.

The Washington Post отмечает, что Пентагон — крупнейший в мире потребитель топлива (ежегодно ведомство закупает порядка 100 миллионов баррелей для нужд наземных сил, авиации и флота).

В период с 2010 по 2016 год Пентагон получил 5,6 млрд долларов при закупке топлива. По словам чиновников, он не рассчитывали на получение дополнительных средств, а просто не учли падение цен на энергоносители при составлении расчетов.

* Организация запрещена на территории РФ.