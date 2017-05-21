Сильнейший паводок может смыть целый город в Якутии

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Якутск, 21 мая. Город Среднеколымск в Якутии оказался под угрозой затопления из-за сильнейшего паводка.

Как сообщает республиканское отделение Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности, уровень воды в реке Колыма поднялся на пять метров. Сейчас он составляет 1137 см, в то время как критическая отметка составляет 1200 см.

Чтобы устранить ледовый затор, который стал причиной критического повышения уровня воды, специалисты с утра произвели уже два взрыва, однако лед пробить не удалось.

Кроме того, опасное повышение уровня воды отмечается на реке Березовка — в близлежащем поселке затоплено уже 36 дворов, жителей — семь семей — эвакуировали к родственникам или в пункты временного размещения.