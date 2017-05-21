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Происшествия
Сильнейший паводок может смыть целый город в Якутии

Сильнейший паводок может смыть целый город в Якутии

14:01  21 Мая 2017
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Сильнейший паводок может смыть целый город в Якутии

Якутск, 21 мая. Город Среднеколымск в Якутии оказался под угрозой затопления из-за сильнейшего паводка. 

Как сообщает республиканское отделение Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности, уровень воды в реке Колыма поднялся на пять метров. Сейчас он составляет 1137 см, в то время как критическая отметка составляет 1200 см. 

Чтобы устранить ледовый затор, который стал причиной критического повышения уровня воды, специалисты с утра произвели уже два взрыва, однако лед пробить не удалось. 

Кроме того, опасное повышение уровня воды отмечается на реке Березовка — в близлежащем поселке затоплено уже 36 дворов, жителей — семь семей — эвакуировали к родственникам или в пункты временного размещения. 

#якутия #среднеколымск
Владимир Багров
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