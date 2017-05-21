Смертельное ДТП в Прикамье: автобус с пассажирами опрокинулся в кювет

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Пермь, 21 мая. На автодороге в Пермском крае произошло опрокидывания рейсового автобуса. Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте главного управления МВД по региону, в результате ДТП погиб один человек, еще двое получили травмы.

Согласно приведенным данным, ЧП случилось днем 21 мая на автодороге Краснокамск — Стряпунята. Так, автобус «КАвЗ» ехал сторону деревни Кормильцы из Краснокамска. По предварительной информации, автобус съехал в кювет и перевернулся, потому как водитель не справился с управлением. В салоне транспортного средства находились десять человек. В результате ДТП погиб один из пассажиров, еще двое были доставлены в больницу.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП.

Напомним, ранее сообщалось, что фура протаранила почти два десятка автомобилей в центре Владивостока, не затормозив перед светофором.