Путин поздравил полярников с профессиональным праздником

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Москва, 21 марта. Российские полярники достойно продолжают дело своих предшественников, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства также выразил благодарность специалистам за неоценимый вклад в сохранение ресурсов Арктики и Антарктики. Кроме того, он указал и на усилия полярников в сфере укрепления международного сотрудничества на Белом континенте.

«Важно, что сегодня вы достойно продолжаете замечательные традиции своих предшественников, наращиваете российское присутствие на Белом континенте и в арктических широтах, деятельно участвуете в изучении этих перспективных регионов», — говорится в поздравительном обращении Путина по случаю празднования Дня полярника.

Российский лидер также особо подчеркнул, что этот праздник является данью признания заслуг представителей самых разных профессий, сделавших освоение Арктики и Антарктики делом своей жизни.

