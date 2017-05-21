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Политика
Матвиенко соболезнует близким сенатора Волкова

Матвиенко соболезнует близким сенатора Волкова

13:32  21 Мая 2017
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Матвиенко соболезнует близким сенатора Волкова

Москва, 21 мая. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезования родным и близким  бывшего президента Удмуртии и сенатора Александра Волкова. 

Политик ушел из жизни в субботу в Германии, где находился на лечении. Пост президента Республики Удмуртии Волков занимал с 2000 по 2014 год.

«Александру Александровичу были присущи качества, которые ценили все, кто его знал, — искренность, надежность и уважение к людям. Таким он и останется в нашей памяти», — говорится в заявлении Матвиенко, опубликованном пресс-службой верхней палаты российского парламента.
 

Ярослава Замысловатова
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