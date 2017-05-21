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Политика
Варшава увидела в России главную угрозу для НАТО

Варшава увидела в России главную угрозу для НАТО

13:44  21 Мая 2017
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Варшава увидела в России главную угрозу для НАТО

Варшава, 21 мая. Варшава видит в России главную угрозу коллективной безопасности НАТО. Такое заявление сделал глава бюро нацбезопасности страны Павел Солох.

В интервью Польскому агентству новостей Солох рассказал об опасности для НАТО, которая якобы исходит от России. 

«Отношения Россия-НАТО  — это имманентная часть коллективной обороны, потому что если мы говорим о ней, то, прежде всего, видим угрозу российскую»,  — отметил глава польского бюро нацбезопасности. 

Именно исходящей от России «угрозой» обусловлено присутствие Альянса на востоке. Кроме того, Солох увидел «российскую угрозу» в конфликте в Донбассе, а также предстоящих совместных российско-белорусских учениях «Запад-2017». 

#россия #польша #нато #солох
Владимир Багров
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