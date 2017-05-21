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Экономика
Стало известно, когда стартует тестовая сборка российского кроссовера Geely Atlas

Стало известно, когда стартует тестовая сборка российского кроссовера Geely Atlas

18:25  21 Мая 2017
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Geely

Пекин, 21 мая. Китайский автомобильный концерн Geely начнет тестовую сборку популярного кроссовера Atlas уже в июне текущего года. Известно, что авто будет выпускаться на производственных мощностях белорусской компании.

Обновленный внедорожник будет оснащен 2-литровым атмосферным двигателем мощностью 140 лошадиных сил, а также 1,8-литровым турбинным мотором мощностью 184 лошадиных сил. Сообщается, что авто будет как полноприводным, так и переднеприводным.

Российская версия джипа будет оборудована системой «ЭРА-ГЛОНАСС», передними подушками безопасности, системой стабилизации и помощником при движении вверх, а также прочими примочками.

Отметим, что стоимость авто на китайском рынке начинается от 880 тыс. рублей. 

 

#авто #geely
Дана Балан
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