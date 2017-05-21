Порошенко пообещал подписать закон о запрете георгиевских ленточек на Украине

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Киев, 21 мая. Президент Украины Петр Порошенко пообещал подписать принятый Радой закон о запрете георгиевских ленточек. По его словам, он сделает это, как только документ передадут ему на подпись.

Обещаниями законодательно запретить изготовление и публичное использование георгиевской ленточки, а также ввести за это штрафы и административный арест, Порошенко разразился во время мероприятий по случаю Дня памяти жертв политических репрессий, выступая на территории Национального историко-мемориального заповедника «Быковнянские могилы» под Киевом.

Напомним, этот закон Верховная рада приняла 16 марта.

