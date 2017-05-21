Пуск ракеты КНДР надоумил Японию сплотиться с Россией

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Токио, 21 мая. Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что Японии необходимо сплотиться как с США и Южной Кореей, так и с Китаем и Россией по вопросу КНДР.

Как отметил премьер, КНДР провела пуск баллистической ракеты второй раз за неделю, несмотря на предупреждения мирового сообщества. По мнению Абэ, последний ракетный запуск, осуществленный Северной Кореей, является вызовом миру, который подрывает усилия мирового сообщества на мирное решение проблем Корейского полуострова.

Премьер отметил, что Япония поднимет вопрос о КНДР как об одной из главных проблем на саммите G7 на этой неделе.

«Само собой разумеется сотрудничество с Южной Кореей и США, но важно взаимодействовать и с Россией, и с Китаем», — добавил Абэ.

Ранее стало известно, что японское правительство объявило о созыве заседания национального совета безопасности. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин также созвал экстренное совещание Cовета национальной безопасности.