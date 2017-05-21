Особо опасный рецидивист сбежал из СИЗО на Урале

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Челябинск, 21 мая. Опасный рецидивист, приговоренный к 24 годам тюремного заключения сбежал из следственного изолятора в Челябинске. О ЧП сообщили представители регионального ГУФСИН, опубликовав фото преступника.

Представители ведомства уточнили, что 34-летний Сергей Рудиковский был осужден за убийство, разбой с причинением тяжкого вреда здоровью, грабеж с применением насилия и мошенничество. До ареста он был прописан и проживал в городе Тайшед Иркутской области. В связи с этим в ГУФСИН не исключают, что преступник может скрыться именно там, уточняет Ura.ru.

В сообщении на сайте управления указаны приметы преступника: рост 176-180 см, широкие плечи, светлые короткие волосы, высокий лоб, худощавое телосложение, тонкая короткая шея, узкие губы, может быть без очков. В момент побега он был одет в синие джинсы, обрезанные под шорты, и черную куртку.

Правоохранители подчеркивают, что Рудиковский опасен, и просят жителей Челябинска соблюдать осторожность. В случае обнаружения рецидивиста им необходимо незамедлительно обратиться в полицию.

Сейчас сотрудники ГУ ФСИН совместно с ГУ МВД по Челябинской области организовали оперативно-розыскные мероприятия. Все обстоятельства побега Рудиковского выясняются. Виновные будут привлечены к ответственности.

