Новости США: раздетая Мелания Трамп оскандалилась в Эр-Рияде, мужчина в трусах ворвался в дом пастора

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США, 21 мая. Президент Дональд Трамп пригрозил приостановить субсидирование программы Obamacare, первая леди США не надела хиджаб во время визита в Саудовскую Аравию, в Техасе преступник в одних трусах ворвался в дом пастора и был застрелен. Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

Субсидирование Obamacare

Президент США Дональд Трамп рассматривает вариант с прекращением субсидий действующей системе здравоохранения Obamacare, сообщает Breitbart. Это должно заставить демократов начать более прозрачные переговоры по замене и отмене Obamacare. После того, как новый законопроект о здравоохранении был одобрен, Трампу теперь необходимо приступить к его реализации.

Плагиатчики в администрации Трампа

Выяснилось, что часть диссертации по вопросам внутренней безопасности, написанной шерифом округа Милуоки Дэвидом Кларком, получившим на прошлой неделе должность в департаменте внутренней безопасности США, оказалась плагиатом, сообщает CNN. В своей диссертации «Обеспечение прав безопасности национальной безопасности и права на неприкосновенность частной жизни в США» Кларк порядка 47 раз неправильно указал источники.

Мелания и хиджаб

Первая леди США Мелания Трамп оскандалилась во время визита в Саудовскую Аравию, сообщает The Washington Times. Издание отмечает, что Мелания не покрыла голову и появилась перед представителями Саудовской Аравии в непотребном для женщины виде. Жители королевства припомнили президенту Трампу упрек в сторону экс-первой леди Мишель Обамы за то, что в 2015 году та пренебрегла ношением хиджаба.

ABC News также сообщает, что Трамп подписал соглашение на 110 млрд долларов о торговле оружием с Саудовской Аравией. В рамках соглашения, Саудовская Аравия будет закупать оружие у США, а также нанимать американские компании для изготовления оружия и боеприпасов на своей территории. По мнению Трампа, эта сделка является «замечательным вложением» и принесет огромную прибыль США, а также поспособствует созданию рабочих мест.

Законопослушные нелегалы

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что его беспокоят аресты нелегальных иммигрантов сотрудниками бюро по контролю и соблюдению иммиграционного и таможенного законодательства США, сообщает Daily Caller. В радио-интервью де Блаизо сказал, что «очень тревожно слышать о том, что сотрудники бюро забирают людей, которые следуют букве закона и вносят свой вклад в развитие нашего общества».

Преступник в трусах

Житель штата Техас в одном нижнем белье ворвался в дом пастора Лоренцо Мартинеса, где напал на него и его жену, сообщает Breitbart. После того, как он нанес несколько ударов Мартинесу и его жене, проснулся сын пастора, который поспешил на помощь родителям. Завязалась потасовка, в результате которой напавшего на семью мужчину застрелили.

Трамп и русские олигархи

Корреспондент телеканала MSNBC Джой Рид заявила, что «Трампа многое связывает с Россией», добавив, что он «подражает российским олигархам», сообщает Breitbart. В своем развернутом комментарии она позже уточнила, что, если Трамп им и не подражает, то уж точно ими восхищается.

В LAX самолет столкнулся с грузовиком

Восемь человек пострадали в результате столкновения самолета с грузовиком в международном аэропорту Лос-Анджелеса, сообщает The Washington Post. Самолет на подъезде к воротам аэропорта зацепил правым крылом грузовик, из-за чего автомобиль перевернулся. Два человека, находившихся в нем, получили серьезные травмы, здоровью остальных шести пострадавших ничего не угрожает. Уточняется, что ни один пассажир на борту самолета не пострадал.

Как разозлить судью

Жителю штата Теннесси Чарльзу Николсу назначили залог в размере 14 миллионов долларов, сообщает WNCN CBS North Carolina. Все началось, когда он предстал перед судом по обвинениям в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. После того, как судья огласил сумму залога в 50 тысяч долларов, Николс ответил, что ему наплевать. Затем он непристойно выразился в адрес судьи и сопроводил это неприличным жестом. Он также сказал, что судья может назначить сумму залога хоть в миллион долларов, что судья и сделал. Однако подозреваемого это не остановило, и он продолжил провоцировать слугу закона, сказав, чтобы судья повысил сумму залога до 10 млн долларов. Игра закончилась, когда залог достиг отметки в 14 млн долларов. Николс также обвиняется в смерти своей подруги Алисии Хэнви, которую в марте этого года сбил автомобиль на подъездной аллее у ее собственного дома.