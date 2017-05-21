Пушков предложил Порошенко список тех, кто нужен украинцам меньше российских соцсетей

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Москва, 21 мая. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинцы смогут прожить без российских соцсетей, которые несколько дней назад были заблокированы. Российский сенатор Алексей Пушков выразил уверенность в том, что граждане страны в таком случае могут прекрасно обойтись и без самого Порошенко.

Пушков в своем Twitter оставил ироничный комментарий к высказыванию Порошенко о том, что украинцы смогут прожить без российских соцсетей.

«Так они смогут прожить и без Порошенко, Турчинова и Парубия, если на то пошло. Жили же», — отметил он.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что «его» украинский народ способен прожить без соцсетей, которые якобы контролируются «КГБ-ФСБ».