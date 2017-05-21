Пушков предложил Порошенко список тех, кто нужен украинцам меньше российских соцсетей
Москва, 21 мая. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинцы смогут прожить без российских соцсетей, которые несколько дней назад были заблокированы. Российский сенатор Алексей Пушков выразил уверенность в том, что граждане страны в таком случае могут прекрасно обойтись и без самого Порошенко.
Пушков в своем Twitter оставил ироничный комментарий к высказыванию Порошенко о том, что украинцы смогут прожить без российских соцсетей.
«Так они смогут прожить и без Порошенко, Турчинова и Парубия, если на то пошло. Жили же», — отметил он.
Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что «его» украинский народ способен прожить без соцсетей, которые якобы контролируются «КГБ-ФСБ».