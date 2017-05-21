Донбасс: боец ДНР погиб под обстрелом ВСУ

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Донецк, 21 мая. В результате обстрела позиций военных Донецкой народной республики со стороны украинских силовиков погиб ополченец ДНР. Об этом сообщает в воскресенье Донецкое агентство новостей со ссылкой на замкомандующего оперативным командованием республики Эдуарда Басурина.

«В результате обстрелов наших позиций погиб один военнослужащий ДНР», — отметил замком.

Ранее стало известно, что военные украинской армии за минувшие сутки более 40 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв почти два десятка населенных пунктов ДНР. Повреждения получили три дома, газопровод и линия электропередач в Макеевке. Кроме того, при обстрелах пострадали два жителя Донецка.