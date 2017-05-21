Рисунки Леннона и Кобейна ушли с молотка в США за $150 тысяч

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Лос-Анджелес, 21 мая. Julien's Auctions провел аукцион, в ходе которого зарисовки известных музыкантов Джона Леннона и Курта Кобейна ушли с молотка.

Сообщается, что рисунок одного из лидеров «великолепной четверки» из The Beatles, на котором изображены музыканты легендарного коллектива, был выполнен для альбома Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Новый владелец рисунка выложил за него 87,5 тыс. долларов.

Зарисовка фронтмена американского рок-коллектива Кобейна, которую он создал еще в школьные годы, ушла с молотка за 64 тыс. долларов.

Кроме того, в ходе торгов удалось продать фортепиано (112 тыс. долларов) и кольцо с бриллиантами американского певца Элвиса Пресли (204,8 тыс. долларов).