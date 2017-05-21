Власти Турции официально разрешили украинцам безвизовые поездки

В закладки

Скопировать

Киев, 21 мая. Глава украинской миграционной службы Максим Соколюк сообщил, когда граждане Незалежной смогут ездить в Турцию при помощи ID карты.

По его словам, власти Турции накануне опубликовали решение о внесении изменений в порядок взаимных поездок и признания нового внутреннего украинского паспорта. Теперь ID карта станет новым документом для поездок украинцев в Турцию, написал он на своей странице в Facebook.

Решение Анкара обнародовала накануне, 20 мая, уточняется в сообщении в соцсети.

Кроме того, Соколюк написал, что ноты МИД Турции с официальной датой начала поездок он ждет в ближайшее время. «Я думаю, (это) одна-две недели», — пояснил он.

Напомним, соглашение о взаимном въезде по ID-картам Украина и Турция подписали 14 марта.

