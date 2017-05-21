Певец Пенкин попал в аварию в центре Москвы

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Москва, 21 мая. Известный российский исполнитель Сергей Пенкин накануне вечером попал в ДТП на Москворецкой набережной столицы.

Пенкин на своем белом Mercedes ехал по набережной; за ним следовала машина Hyundai, в которой находились педагоги и ученики отрытой недавно Пенкиным школы. В какой-то момент в этот автомобиль врезалась другая машина. Виновник ДТП с места происшествия скрылся, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Как уточнил Пенкин, одной из его учениц от произошедшего стало плохо. Вызванная скорая прибыла очень оперативно, а вот полицию Пенкину и его ученикам пришлось дожидаться более часа.