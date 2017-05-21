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Спорт
Анчелотти пообещал отомстить игрокам «Баварии» за пивной душ

Анчелотти пообещал отомстить игрокам «Баварии» за пивной душ

13:01  21 Мая 2017
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Анчелотти пообещал отомстить игрокам «Баварии» за пивной душ

Мюнхен, 21 мая. Наставник мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти после празднования победы его подопечных в немецком чемпионате выразил благодарность завершившим карьеру полузащитникам Филиппу Ламу и Хаби Алонсо, а также пошутил, что отомстит облившим его пивом футболистам. Об этом пишет издание Goal.

По словам итальянского специалиста, это был эмоциональный вечер для Алонсо, Лама, а также для всех игроков и работников клуба.

«Они провели фантастический сезон, у них за плечами фантастические карьеры, но теперь нам необходимо найти им достойные замены», — отметил 57-летний тренер.

Анчелотти также прокомментировал пивной «душ» во время празднования победы в Бундеслиге, отметив, что это был веселый момент. Кроме того, он добавил, что знает, кто из подопечных его облил и пообещал «обидчикам» непростые времена во время предсезонной подготовки, сообщает RT.

Напомним, матч 34-го тура Бундеслиги с «Фрайбургом» стал для хавбеков «Баварии» Филиппа Лама и Хаби Алонсо последним в карьере. Напомним, мюнхенцы одержали уверенную победу над «Фрайбургом» со счетом 4:1. 

 

#бавария #мюнхен #анчелотти #лам #алонсо #бундеслига
Дана Балан
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