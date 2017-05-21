Центр Петербурга перекроют из-за парада ретро-транспорта

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Санкт-Петербург, 21 мая. Движение в центре Петербурга в воскресенье днем будет ограничено из-за парад ретро-транспорта, который организует ГУП «Пассажиравтотранс» в рамках празднования Дня города.

Уточняется, что ограничения будут действовать с 13.30 до 19.00 и распространятся на Инженерную улицу (на участке от Садовой до Караванной) и Кленовую улицу (от Манежной площади до Замковой улицы).

Кроме того, до 14.00 перекрыто движение по Благовещенскому, Троицкому и Тучкову мостам, участку Невского проспекта, Биржевому проезду, набережной Макарова, Университетской и Дворцовой набережной, проспекту Добролюбова и Кронверкской набережной.