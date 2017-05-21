Экс-глава ЦРУ назвал Трампа «полезным идиотом» для России

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Берлин, 21 мая. Экс-глава Центрального разведывательного управления и Агентства национальной безопасности Майкл Хэйден заявил, что американский президент Дональд Трамп играет для русских роль «полезного идиота». По словам американского генерала, увольнение Трампом генпрокурора и директора ФБР делает положение в США «немного похожим на Никарагуа , потому как они «открыто выступали с другой политической позиции, чем администрация».

Так, экс-глава АНБ считает, что Трамп «привязан» к российскому президенту Владимиру Путину, что было очевидным за несколько дней до выборов в США. Термины «полезный дурак» или «полезный идиот», которые относятся к наивному человеку, которого контролирует и может использовать на пользу России Кремль, остаются довольно точным описанием Трампа, что можно констатировать шесть месяцев спустя.

По мнению генерала, спецслужбы США также полагают, что Москва повлияла на итоги предвыборной кампании в Штатах. Хэйден призвал спецслужбы Германии, где также вскоре состоятся выборы в бундестаг, «предпринимать шаги для… идентификации нападающих».

Как сообщало RT, экс-помощник Клинтон Филипп Райнс опубликовал видеозапись, которая демонстрирует, как кандидат от демократов на президентских выборах в США Хиллари Клинтон репетировала уклонение от объятий республиканца Дональда Трампа накануне дебатов.