Япония и Южная Корея собирают экстренные заседания совбезов из-за запуска ракеты КНДР

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Токио, 21 мая. Японское правительство объявило о созыве заседания национального совета безопасности. Поводом для этого стал очередной ракетный пуск, произведенный Северной Кореей. Соответствующую информацию приводит издание Kyodo.

По данным Yonhap News Agency, на очередной пуск баллистической ракеты КНДР отреагировали и власти Южной Корей. Президент страны Мун Чжэ Ин также созвал экстренное совещание Cовета национальной безопасности.

Напомним, ранее южнокорейские военные заявили о новом ракетном пуске КНДР. Как утверждают в Сеуле, ракета была выпущена днем 21 мая в районе Пукчана.

Как сообщало RT со ссылкой на NHK, генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга подчеркнул, что ракета, запущенная КНДР в воскресенье, упала в Японское море — место падения находится за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Накануне северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что полноценной ядерной и ведущей ракетной державой стала КНДР.