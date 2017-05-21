Ученые подтвердили: спутник Энцелад может быть пригоден для жизни

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Вашингтон, 21 мая. Шестой по размеру спутник Сатурна Энцелад (Enceladus), по мнению научных специалистов из США, может быть пригоден для жизни.

По данным американских экспертов, данная планета может прятать целый океан под толщей льда, поэтому на Энцеладе действительно может возникнуть жизнь.

По данным космического аппарата, на поверхности луны Сатурна почти отсутствуют кратеры, а следы от метеоритов расположены точечно. Впрочем, разные разломы и трещины — это те признаки, которые отличают планету от остальных, сообщает «Политэксперт».

Глядя на фотографии Cassini «Кассини», можно предположить, что этим новообразованиям не так много лет. А это, к слову, может свидетельствовать о геологической активности объекта.