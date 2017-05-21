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Происшествия
Неадекватный вандал испортил картину на акции «Ночь музеев» в Москве

Неадекватный вандал испортил картину на акции «Ночь музеев» в Москве

12:43  21 Мая 2017  /обновлено: 12:43  21 Мая 2017
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Неадекватный вандал испортил картину на акции «Ночь музеев» в МосквеМосква, 21 мая. Неизвестный вандал испортил картину в художественной галерее в Москве во время акции «Ночь в музее». Инцидент произошел на площадке Artplay.

Картину мужчина измазал краской. Как сообщает телеканал Подмосковье 360, вандал явно находился в неадекватном состоянии, злоумышленника задержала охрана галереи.

Ранее стало известно, что в этом году в акции «Ночь в музее» примут участие около двух тысяч   учреждений по всей России. В Москве к ней присоединились две тысячи музеев. 

Ярослава Замысловатова
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