All-inclusive: СМИ подставили Трампа, рассказав про его номер-бомбоубежище в Израиле

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Главу американской нации Дональда Трампа во время его визита в Израиль поселят в бронированном президентском номере в отеле King David. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Не секрет, что знаменитости и мировые лидеры пользуются бронированными автомобилями во время передвижения. Так, лимузин Cadillac уже бывшего президента США Барака Обамы был оснащен, что называется, по последнему писку бронированной моды. Cadillac Обамы за 1,5 миллиона долларов не имеет ничего общего с серийными лимузинами. На выделенные на безопасность первого лица страны миллиарды долларов был сооружен настоящий броневик. Толщина дверей лимузина составляет 20 см, а стекол — 13 см. Президент России Владимир Путин тоже имеет в арсенале транспортных средств свой бронированный автомобиль. Mercedes Владимира Путина сделан на основе обычной модели S600 Pullman. Толщина его дверей 6 см, а стекол — 4 см. Многие СМИ часто подшучивали над Обамой за излишнюю осторожность. Лидером среди первых лиц по «качеству» передвижения можно по праву считать Папу Римского и его бронированный «папамобиль» Mercedes-Benz ML. «Папский» Gelandewagen похож на будку на колесах, а прозрачный купол, под которым восседает понтифик, сделан из пуленепробиваемого стекла.

Служба безопасности 45-го президента США идет дальше, и Дональд Трамп будет отдыхать во время визита в Израиль в номере-бомбоубежище. Свита Трампа, которая будет сопровождать его в Иерусалим и Вифлеем на следующей неделе, составляет порядка тысячи человек. Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на управляющего «операцией по безопасности Трампа» в отеле King David — менеджера Шелдона Ритца, номер президента США защищен от взрыва, проникновения ядовитого газа и пуль. Даже если все здание рухнет, номер со всеми его обитателями останется на своем месте, но не исключено, что кто-нибудь «сломает пару костей». «Президентские апартаменты оснащены независимым кондиционированием воздуха в случае газовой атаки и рассчитаны на противотанковую гранату», — рассказал Ритц о шикарном сьюте, в котором остановится Трамп. К слову, такой номер стоит 5700 долларов за ночь. Ритц также добавил, что специально для президента Трампа в номере ставят «противоударные стекла».

Трампа будут защищать и при его передвижении. Так, телеканал сообщает, что спецслужбы задействуют для обеспечения безопасности первого лица воздушные шары с инфракрасными камерами и роботов, предназначенных для обнаружения взрывных устройств.

Продукты и напитки, попадающие в президентские апартаменты, будут проверяться американскими и израильскими специалистами. В общей сложности, число сотрудников полиции, которые помогут Трампу и его свите остаться в целости и сохранности, составляет приблизительно 10 тысяч человек.

«Уровень безопасности будет самым высоким, — заявил представитель израильской полиции Мики Розенфельд. — Первоочередной задачей является тесная координация с США, которая гарантирует, что визит будет проходить в соответствии с планом».

Такое усиление мер безопасности, вероятно, связано с войной, которую Израиль и Палестина ведут десятилетиями. Палестинские официальные лица заявили, что они также работают с представителями США по вопросам материально-технического обеспечения, поскольку из Иерусалима Дональд Трамп отправится в Вифлеем на встречу с палестинским лидером Махмудом Аббасом. По словам представителя палестинских сил безопасности генерал-майора Аднана Дамири, все дороги, через которые будет идти кортеж Трампа, будут обеспечены и освобождены от транспортных средств. «Бронированные автомобили и полицейские собаки, обученные обнаруживать взрывчатые материалы, будут использоваться в сотрудничестве с американской службой безопасности», — добавил он.

Сам Трамп сказал, что надеется заключить мирный договор между палестинцами и израильтянами и совершить подвиг, который не удавался ни одному из мировых лидеров.

Доктор юридических наук, профессор ВШЭ Александр Домрин считает, что СМИ слишком сильно заостряют внимание к вопросу безопасности во время визита Трампа.

«Намерение помирить Палестину и Израиль — это продолжение «кавалеристской» атаки Трампа. Это знак отличия Трампа от его предшественника Барака Обамы, который отказался что-либо предпринимать в этом регионе. Тем более, все помнят, как Обама, приехав в Саудовскую Аравию, отказался ехать в Израиль. Думаю, что ничего у Трампа не получится, нахрапом нельзя что-то решить. Кроме того, посмотрите, как недоукомплектован Госдеп, вряд ли там остались люди, которые могли бы заниматься проработкой данного вопроса. У меня много скепсиса в отношении того, что у Трампа получится помирить Израиль и Палестину, — комментирует для ФАН Александр Домрин. — Что касается проживания и безопасности Трампа, то, думаю, что не стоило раскрывать все секреты по обеспечению безопасности американского президента в ходе его визита. Опять-таки, откуда эта информация? Если ее слили именно американские СМИ, то они подставили Трампа, как обычно, показав его неуверенным президентом, ожидающим атаки. Получается, что и израильская и палестинская стороны увидят неуверенного в себе главу Белого дома. Я думаю, наша страна предпринимает также самые тщательные меры безопасности для охраны Владимира Путина, только ни разу не слышал, чтобы так подробно рассказывали, кто и как оберегает главу государства».