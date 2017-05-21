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Весь мир
Два боевика ИГ уничтожены во время рейда в Анкаре

Два боевика ИГ уничтожены во время рейда в Анкаре

12:36  21 Мая 2017
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Два боевика ИГ уничтожены во время рейда в Анкаре

Анкара, 21 мая. Правоохранители турецкой столицы в ходе рейда ликвидировали двух предполагаемых террористов запрещенного в РФ ИГ*. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на губернатора города.

Террористов правоохранителям «сдал» боевик, ранее задержанный в Стамбуле. Он признался, что готовил теракт в турецкой столице, и назвал адрес, по которому проживали двое его сообщников. 

Когда полиция прибыла на место, террористы начали стрелять по ним. Правоохранители были вынуждены открыть ответный огонь. В результате оба террориста были ликвидированы. 

Проведя обыск в квартире злоумышленников, правоохранители обнаружили оружие, гранаты и самодельные взрывные устройства, обладающие существенной мощностью. 

* Организация запрещена на территории РФ.

#иг #анкара
Владимир Багров
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