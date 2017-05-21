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Украина
Порошенко надеется, что украинцы проживут без российских соцсетей

Порошенко надеется, что украинцы проживут без российских соцсетей

12:31  21 Мая 2017
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Порошенко надеется, что украинцы проживут без российских соцсетей

Киев, 21 мая. Украинский народ способен прожить и без российских социальных сетей. Об этом заявил в воскресенье на мероприятии ко Дню памяти жертв политических репрессий в Киеве президент Украины Петр Порошенко.

Как отметил лидер Украины, «без подконтрольных КГБ-ФСБ социальных сетей мой украинский народ способен прожить».

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал министрам Совета Европы, почему Киев принял решение о блокировке российских сайтов и соцсетей.

19 мая представительство Евросоюза на Украине распространило заявление, в котором сказано, что украинские власти должны принять меры, чтобы решение о запрете доступа к российским сайтам не нарушало право на свободу выражения мнения.

#порошенко #соцсети
Тимур Румянцев
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