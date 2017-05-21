Дутерте об отношениях с Трампом: У нас все хорошо

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Вашингтон, 21 мая. Филиппинский лидер Родриго Дутерте назвал американского коллегу Дональда Трампа своим другом.

Как отметил Дутерте, он ничего не имеет против США. Кроме того, глава Филиппин заявил, что в отношениях двух стран «все хорошо», добавив, что «Трамп является его другом».

Однако он уточнил, что внешняя политика его страны «сдвинулась с прозападного курса», поскольку у Филиппин рабочий альянс с Китаем.

«И я надеюсь запустить рабочие отношения с Россией. Почему? Потому что западный мир, ЕС и так далее лицемерны», — подчеркнул Дутерте.

Напомним, филиппинский президент ранее сильно критиковал администрацию Барака Обамы, называя соратников 44-го президента США «идиотами». Самого Обаму он нередко критиковал и позволял нецензурные оскорбления в адрес экс-главы США.