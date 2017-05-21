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Сирия, 21 мая. Боевики ИГ** потеряли контроль над районом ферм Салиса на востоке провинции Алеппо в результате атаки «Тигров». Армия САР отразила внезапное нападение ССА** и «Джебхат ан-Нусры»*** у границы провинций Даръа и Эс-Сувейда. Террористы устроили массовую казнь мирных жителей в Дейр эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): провела пулеметный обстрел позиций боевиков в районе города Дума; освободила железнодорожную станцию и фермы Салиса на востоке Алеппо от ИГИЛ*; отразила неожиданную атаку отрядов «Джебхат ан-Нусры» и ССА у города Бусра Аль-Харир в Даръа.

«Исламское государство» (ИГИЛ): казнило 13 человек, в том числе несколько детей, в провинции Дейр эз-Зор; убило четырех бойцов «Хашд Аль-Шааби» на севере иракской провинции Салах-эд-Дин.

Курды: получили новую партию вооружений США для штурма Ракки; ведут тяжелые бои с ИГИЛ в окрестностях города Аль-Шаддади на юге Хасаки.

Армия Ирака: отбила у ИГ часть района Тамуз 17 на западе Мосула, где обнаружила 10 «джихад-мобилей» террористов.

Провинция Дамаск

По информации информагентства Al Masdar News, на юго-восток провинции Дамаск за последние десять дней были переброшены сотни бойцов «Хезболлы» и иракских ополченческих отрядов «Хашд Аль-Шааби», которые примут участие в освободительной кампании Сирийской арабской армии (САА) и Национальных сил обороны (NDF)****** в южной части республики. Цели операции — обеспечить безопасность магистрали, связывающей Багдад и Дамаск, а также запечатать сирийско-иракскую границу, вдоль которой на данный момент размещаются силы Сирийской свободной армии (ССА), крупнейшего формирования оппозиционного блока, поддерживаемого Вашингтоном. Наступление союзных войск на юге САР развивается сразу с нескольких направлений. Накануне правительственной армии и ее союзникам удалось несколько продвинуться вглубь занимаемых ССА территорий в пустынной местности Даква между горным хребтом Каламун и районом Бадия к востоку от столицы.

Как сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, подразделения армии САР нанесли мощный удар по опорным пунктам боевиков-исламистов на окраине города Дума в Восточной Гуте из пулеметов крупных калибров. Данных о потерях в рядах антиправительственных группировок не поступало. На северо-востоке от Дамаска находится одна из зон снижения напряженности, установленных в ходе переговоров в Астане. Однако в результате непрекращающихся междоусобиц исламистов ежедневно страдает мирное население. Так, в результате вчерашних столкновений между формированиями «Джебхат Фатх аш-Шам» и «Джейш Аль-Ислам»***** 12 гражданских лиц получили ранения.

Провинция Алеппо

Элитные войска САА «Тигры» и другие подразделения правительственной армии установили контроль над районом ферм Салиса и близлежащей железнодорожной станцией к югу от освобожденного аэродрома «Аль-Джирах», полностью выбив оттуда отряды «Исламского государства*, передает новостной центр Islamic World News. После недавней зачистки территории авиабазы от террористов сирийские военнослужащие продолжили наступать вдоль дороги на Ракку по направлению к городу Маскана, который все еще находится в оккупации ИГ и является следующей целью операции армии САР. Масштабная кампания на востоке провинции Алеппо возобновилась несколько недель назад, после того как «Тигры» вернули захваченные «Джебхат ан-Нусрой» территории в северной части провинции Хама.

Провинция Дейр эз-Зор

Террористы ИГ казнили 13 гражданских лиц в деревне Джазират Абу Шамс в провинции Дейр эз-Зор, сообщает местный источник на странице в социальной сети Facebook (@soundandpictur). Отмечается, что среди приговоренных были, в частности, дети. Данных о характере предъявленных мирным жителям так называемым шариатским судом ИГИЛ обвинений пока не поступало. Важно отметить, что боевики «Исламского государства» зачастую выносят смертные приговоры лицам, подозреваемым в связях с сирийской армией или странами международной коалиции. Напомним, что как правительственные, так и оппозиционные силы при поддержке США в настоящее время ведут наступление в направлении провинции Дейр эз-Зор, представляющей значительную ценность с экономической и стратегической точки зрения. Многие военные эксперты уверены, что взятие этого региона одной из противоборствующих сил станет решающим поворотом в сирийском конфликте.

Провинция Даръа

Отряды исламистского альянса «Тахрир аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат ан-Нусры», и «свободной армии» провели неожиданную атаку позиций правительственных сил САР по оси Даръа – Эс-Сувейда в районе города Бусра Аль-Харир у восточной границы провинции. Однако боевики встретили мощный отпор со стороны войск САА и NDF. Согласно данным ливанского агентства AMN, отряды исламистов понесли значительные потери в численном составе. Отмечается, что ССА и «Ан-Нусра» рассчитывали прорваться на запад соседней провинции Эс-Сувейда с целью облегчить давление правительственных сил на отряды своих союзников в восточной части региона, где боевики продолжают терять позиции. Накануне армия САР отбила у боевиков-оппозиционеров более 60 квадратных километров территории в южной части республики.

Провинция Ракка

В район города Ракка на позиции Сирийской демократической армии (SDF)**** прибыла крупная партия техники и вооружений США. Новые военные ресурсы будут применены в ходе грядущего штурма столицы региона, которая пока по-прежнему считается главным оплотом сил «Исламского государства», сообщает Al Masdar News. Курдские отряды при поддержке авиации международной коалиции продолжают атаковать опорные пункты террористов, понемногу приближаясь к Ракке с севера и с запада. На северном направлении бойцы SDF сейчас действуют всего в четырех километрах от города, на западном фронте — в районе поселения Хинда, к которому курды вышли накануне.

По данным местного активиста в сети Twitter (@ahmetsyayla), боевики ИГИЛ изъяли из оборота государственную валюту — сирийский фунт — в Ракке. Теперь по приказу террористической организации могут использоваться только валюты динар и дирхем.

Провинция Эс-Сувейда

На позиции сирийской армии и союзных сил Национальной обороны в восточной части провинции Эс-Сувейда прибыли российские военные инструкторы и представители Центра по примирению враждующих сторон. Они примут участие в консультировании правительственных войск САР в ходе наступления на укрепрайоны ССА в этом регионе, а также помогут предотвратить возможные конфликты с представителями американской и иорданской сторон, которые оказывают поддержку сирийским оппозиционным силам. Об этом сообщил ливанский информационный портал Al Masdar News. Напомним, САА активизировала действия на юге Сирии, опасаясь военной интервенции подразделений армии США, размещающихся на территории соседней Иордании.

Провинция Хасака

В южных окрестностях города Аль-Шаддади в провинции Хасака вновь фиксируются тяжелые столкновения между отрядами Демократической армии Сирии и «Исламского государства», передают местные активисты. Сведений о ходе противостояния пока не поступало. В районе населенного пункта на юге региона протягивается линия разграничения сторон. Бои между курдами и боевиками ИГ вспыхивают здесь время от времени, однако каких-либо серьезных сдвигов в ситуации не было уже долгое время.

Ирак

Силы иракской федеральной полиции отбили у террористов ИГИЛ квартал в районе Тамуз 17 на западе Мосула, где затем в ходе инспекции был обнаружен технический пункт боевиков, в котором минировались автомобили для последующих атак правительственных позиций. Внутри находились десять «шахид-мобилей» ИГ, передает Iraqi Day. Операция по освобождению города на данный момент практически завершена. Остатки отрядов «Исламского государства» еще базируются в Старом городе Мосула в ряде северо-западных районов.

Отряды ИГ тем временем провели массированную атаку позиций проправительственных сил Ирака возле населенного пункта Аль-Хуррия, расположенного к северу от города Ширкат в северной части одной из центральных провинций Салах-эд-Дин. Согласно данным «Аль-Амак» — подконтрольного боевикам информагентства, в ходе нападения были убиты не меньше четырех бойцов шиитского ополчения «Хашд Аль-Шааби».

* Организация запрещена на территории РФ.