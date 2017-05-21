Сирия: Минобороны РФ сообщило о 12 нарушениях перемирия за сутки

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Дамаск, 21 мая. Российские военные сообщили о 12 нарушениях режима прекращения огня в Сирии. Турецкая сторона комиссии по перемирию в САР заявила о шести обстрелах за сутки.

Данные представили в Минобороны РФ. Кроме того, в российском военном ведомстве также оценили обстановку в зонах деэскалации. Она остается стабильной. Нарушения были военные РФ зафиксировали в провинциях Дамаск (два обстрела), Хама (девять), а также Деръа, где боевики применили оружие один раз. Турция заявила о пяти обстрелах в Хаме и одном нарушении в Алеппо, уточняется в информационном бюллетене Минобороны РФ.

Большая часть нарушений произошла в районах, подконтрольных террористам запрещенных в России группировок ИГ* и «Джебхат ан-Нусра». Беспорядочную стрельбу боевики вели из стрелкового оружия.

* Организация запрещена на территории РФ.