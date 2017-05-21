ФАН публикует видео с собрания в память жертв авиаудара коалиции в Эс-Сувейде

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Эс-Сувейда, 21 мая. Народное собрание состоялось в деревне Шаэф (Sha'ef) на востоке провинции Эс-Сувейда. Сирийские общественные и религиозные деятели собрались, чтобы отдать дань уважения мужеству и победам сирийской армии, а также почтить память жертв удара сил коалиции по союзникам правительственных сил Сирии в близлежащей пустыне Хамада-эль-Хамра. Видео со встречи имеется в распоряжении Федерального агентства новостей.

На собрании присутствовали видные сирийские религиозные деятели, активисты и интеллектуалы. Они подтвердили свою солидарность с армией Сирии в борьбе с террористами.

Один из религиозных деятелей выступил на встрече с эмоциональной речью, которую завершил обещанием «втоптать американских врагов» в песок сирийской пустыни Хамада-эль-Хамра.