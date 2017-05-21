Порошенко поделился впечатлениями от «дружественного» разговора с Меркель

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Киев, 21 мая. Украинский президент Петр Порошенко прокомментировал состоявшийся накануне разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Как отметил лидер Украины, он «по-доброму впечатлен».

Так, на мероприятиях ко Дню памяти жертв политических репрессий в историко-мемориальном заповеднике «Быковнянские могилы» в Киеве Порошенко заявил, что «позитивно и по-доброму впечатлен продолжительным многочасовым дружественным, откровенным и содержательным разговором с Меркель». По его словам, поддержка канцлером ФРГ Украины чрезвычайно важна для государства.

Напомним, ранее первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко сообщила, что Порошенко и Меркель обсудили вопросы безопасности и гуманитарную ситуацию на востоке Украины. СММ ОБСЕ собеседники также уделили особое внимание.