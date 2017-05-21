Мэй требует от ЕС вернуть миллиардный «должок»

В закладки

Скопировать

Лондон, 21 мая. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Европейский союз обязан выплатить стране огромную сумму за акции страны в Европейском инвестиционном банке. Об этом пишет сегодня газета The Telegraph.

Как отметила британский политик, сейчас много разговоров ведется на тему, какие обязательства должны быть у Лондона или о том, какие у страны могут быть права, беря во внимание те денежные средства, которые были выплачены в прошлом.

«Мы четко показываем, что будем учитывать и права, и обязанности», — отметила Мэй.

Согласно подсчетам экспертов, доля Великобритании в Европейском инвестиционном банке может составлять порядка 10 миллиардов евро.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании заявила, что по причине Brexit ЕС требует от страны примерно 100 миллиардов евро.