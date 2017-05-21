КНДР запустила ракету неизвестной модификации

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Пхеньян, 21 мая. Южнокорейские военные заявили о новом ракетном пуске КНДР. Снаряд был выпущен днем 21 мая в районе Пукчана, утверждают в Сеуле.

В заявлении Управления Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи уточняется, что модификация ракеты в настоящее время не установлена, уточняет Reuters. Все подробности уточняются.

КНДР провела очередной пуск ракеты, сообщает со ссылкой на данные южнокорейских военных.

Напомним, последний пуск ракеты Hwasong-12 КНДР назвала успешным. Снаряд преодолел расстояние в 787 км.